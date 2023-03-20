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Джозеп Боррель, глава Европейского парламента, обратился к мировой общественности и заявил, что следует ожидать последствий, которые наступят вследствие выдачи ордера на арест Владимира Путина. Этот ордер выдал Международный уголовный суд в Гааге.

Европейский политик отметил, что выдача ордера – это фактор, который полностью «поменяет игру». По этой причине необходимо подождать последствий, которые будут заметны не сразу, а только через некоторое время.

Боррель заявил, что власти России не принимают решение МУС и сообщают о том, что Россия не подписывала данный договор. Однако он предлагает подождать практических последствий.

Напомним, что Международный уголовный суд в Гааге 17 марта заявил о принятом решении на выдачу ордера на арест президента России.

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