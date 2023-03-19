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Евгений Пригожин, владелец ЧВК «Вагнер», рассказал о перспективах его подразделений в спецоперации на территории Украины и заявил, что они весьма «туманные». Об этом пишет «Московский Комсомолец».

Пригожин отметил, что ЧВК должна «сдуть все воздушные пузыри», которые сейчас присутствуют в огромном количестве. Он добавил, что важно максимально сосредоточиться на том, чтобы одерживать победы. Необходимо идти вперед, сохранять линию обороны, а также следует забыть все обиды и ссоры. Сильно мешают вести боевые действия различные разборки и интриги, основное, что требуется – быть готовыми в любой момент отбить удары со стороны неприятеля.

Также глава «Вагнера» добавил, что на то, чтобы подготовиться к наступлению украинцев, осталось около двух недель, а потом будет уже поздно.

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