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Йенс Столтенберг, генсек НАТО, оценил количество снарядов, которые ВСУ тратят каждый день. Он завил, что это число превышает уровень их производства на Западе.

Столтенберг отметил, что Америка, Франция, Британия, ФРГ и другие западные страны должны быть готовы к тому, что придется оказывать военную поддержку Киеву в течение длительного времени. Для этого следует увеличить производственные мощности.

Он рассказал, что сейчас Украина ведет настолько интенсивные боевые действия, что тратит в день до семи тысяч артиллерийских снарядов. Эти расходы намного больше, чем уровень производства боеприпасов на сегодняшний день.

Столтенберг добавил, что на этой неделе лидеры Евросоюза дали согласие на поставку в Киев миллиона боеприпасов. Этого хватит ВСУ примерно на полгода.

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