Генерал-майор авиации, Герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой заявил, что в случае осуществления поставок Киеву со стороны США истребителей, это будет означать вступление НАТО в конфликт напрямую. Он подчеркнул, что Киеву было предоставлено почти все, что запрашивалось. На данный момент остались только истребители и подводные лодки. И Липовой уверен, что это лишь вопрос времени, когда военный блок решится на данный шаг.

Генерал-майор отметил, что для военных самолетов F-16 необходима сложная сеть, отсутствующая на территории Украины. Это означает, что истребители придется перебрасывать на территорию Польши и других соседних государств, входящих в состав альянса.

И когда первый истребитель с территории НАТО поднимется в воздух и прилетит на Украину, то это станет началом прямого вступления в конфликт Североатлантического альянса с Россией. «Тогда у России будут развязаны руки», – сказал Липовой.