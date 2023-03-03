Ян Гагин, занимающий должность советника главы Донецкой республики, дал комментарий относительно заявления украинского боевика с позывным Мадьяр, который проинформировал о приказе уйти из Артемовска (укр. Бахмут).

Представитель ДНР рассказал, что город находится действительно в окружении и кольцо скоро сомкнется. Он отметил, что такие вояки будут прикрываться мобилизованными украинцами, которые не имеют должного опыта и в итоге погибнут.

Советник уточнил, что для того, чтобы вывести из-под огня профессионалов, боевики ВСУ будут скидывать в Артемовск мобилизованных стариков и детей, которые прикроют отход боевых подразделений.

Ранее Евгений Пригожин, глава военной компании «Вагнер» также сообщил, что Артемовск почти полностью окружен. Он призвал Владимира Зеленского вывести из Артемовска воюющих стариков и подростков.