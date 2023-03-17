Футуролог и ученый-компьютерщик из США Рэймонд Курцвейл предсказывает точную дату обретения человечеством бессмертия и достижения искусственным интеллектом сингулярности.

Известный американский футуролог уже безошибочно предсказал еще в 1990 году появление портативных компьютеров и смартфонов, большого количества беспроводных технологий, бурное развитие Интернета и способность компьютера уже к 2000 году обыграть в шахматы чемпиона мира среди людей.

Еще в 2010 году Курцвейл проанализировал точность исполнения своих собственных прогнозов из 90-х. Оказалось, что из 147 предсказаний 115 оказались «правильными», 12 «почти правильными» и всего лишь 3 предположения оказались абсолютно неверными. Например, футуролог предполагал широкое использование полностью беспилотных автомобилей уже к 2009 году.

По словам ученого-компьютерщика, искусственный интеллект сможет пройти тест Тьюринга и достичь уровня человеческого интеллекта к 2029 году. При этом уже к 2045 году человечество сможет объединить свой разум и ИИ, что позволит увеличить эффективность человеческого интеллекта в миллиард раз. А с 2030 года продолжительность жизни человека будет увеличиваться каждый год более чем на один год. Это, по мнению Курцвейла, в итоге позволит человеку стать бессмертным.