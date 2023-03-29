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Украина наконец-то получила долгожданные танки с Запада. Алексей Резников, министр обороны Украины, опубликовал видео, на кадрах которого можно увидеть натовскую технику. Вот только общее число боевых машин примерно в десять раз меньше, чем ожидал Киев.

Аудитория французского издания Le Figaro поиронизировала над этим фактом. Один из читателей написал под публикацией, что у него есть три водяных пистолета западного производства и он может передать их украинцам для борьбы с русскими.

Другой комментатор отметил, что страны Запада опустошают собственные склады и отправляют в Киев образцы боевой техники 40-летней давности. Танки тоже все отправлены, а руководство не думает о том, что производить их в стране не умеют.

Другие читатели поинтересовались, сможет ли Украина несколькими десятками танков захватить Крым и Донбасс.

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