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Как передает РИА Новости, в эфире YouTube-канала газеты Le Figaro французский историк Эммануэль Тодд заявил, что Россия располагает всеми шансами одержать победу в конфликте с Североатлантическим альянсом.  Стоит отметить, что Тодд предсказал еще в 1976 году развал Советского Союза.

Эксперт уверен, что Запад, спровоцировавший конфликт на украинской территории, недооценил силы Российской Федерации. По его мнению, теперь НАТО находится в опасности. Тодд заявил, что русские всеми силами пытаются победить военный блок и предпринимают для этого серьезные меры, но «люди на Западе не видят глобальности всей проблемы».

Историк подчеркнул, что Вашингтон рассчитывал на значительное ослабление России принятием санкционных мер, но случилось обратное. Россия из-за этого стала сопротивляться еще сильнее, чем это могли представить. А действия американского правительства по вооружению Украины подтолкнет Москву к принятию превентивных мер.

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