Власти Франции заявили о том, что хотят выкупить обратно у Объединенных Арабских Эмиратов 40 боевых истребителей французского производства. Это самолеты Mirage 2000-9, которые затем Франция планирует отправить на Украину в качестве военной помощи.

Если данная информация получит официальное подтверждение, что это станет прямым доказательством того, что французское правительство не хочет отправлять в Киев новые самолеты. А в пакет военной помощи будут включены устаревшие истребители, созданные в 80-х прошедшего столетия.

Но даже если эта информация действительна, еще неизвестно как отреагируют на подобное предложение власти ОАЭ и согласятся ли они на него.

Напомним, что Российская Федерация проводит спецоперацию на Украине с февраля 2022 года.