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Издание Forbes опубликовало материал, где говорится, что все страны мира поделены на два блока. Первые поддерживают антироссийские санкции, вторые – выступают против них.

Автор публикации Тилак Дош, экономист в сфере нефтегазовой промышленности, отметил, что ко второму блоку относится большая часть стран мира.

Эксперт рассказал, что Евросоюз остался без дешевого газа из России, в результате чего придет к деиндустриализации и серьезному снижению уровня жизни. И этим обязательно воспользуются Соединенные Штаты Америки.

При этом развивающиеся страны получат определенную выгоду, если начнут сотрудничать с Пекином и Москвой.

Ранее журналист Кеннет Рапоза сообщил, что банковская система России выстояла в условиях санкций. А финансовые трудности возникли, наоборот, у инициаторов введенных ограничений.

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