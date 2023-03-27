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Граждане Судана вышли на акцию в поддержку России и ЧВК «Вагнер». В столице африканской страны активисты провели митинг с российскими триколорами и плакатами, на которых выразили благодарность Москве.

В воскресенье, 26 марта, более 50 жителей столицы Судана вышли на массовое мероприятие. Активисты собрались в районе Хартум-3.

«”Спасибо Вагнеру!”, “Россия – это Вагнер”, “Спасибо России!”, “Судан ждет “оркестр”», — выкрикивали участники митинга.

Тем самым суданцы высоко оценили поддержку, которую оказывает Россия африканским странам. На прошлой неделе пророссийский митинг состоялся в столице Центральноафриканской Республики. На акции в Банги собралось несколько тысяч человек.

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