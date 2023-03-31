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В Будапеште снова заговорили о том, что Евросоюз рассматривает возможность отправки своих военных в зону СВО на Украине. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии, рассказал, что это будут миротворческие силы, пишет «Взгляд».

Орбан также рассказал, что год назад лидер стран ЕС обсуждали вопрос поставок летального оружия в Киев, при этом Венгрия был резко против. Теперь же Орбан говорит о том, что придерживается мирного плана, предложенного Китаем, по урегулированию украинского конфликта.

Он отметил, что следует начать мирные переговоры. При этом Орбан заявил о риске отправки военных ЕС на Украину и в связи с этим выразил свое беспокойство.

Эксперты считают, что подобные заявления венгерского правительства указывают на скорое контрнаступление ВСУ.

 

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