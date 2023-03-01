Владислав Шурыгин, военный эксперт, прокомментировал вчерашнюю атаку украинскими дронами российских регионов. Он считает, что для устранения данной проблемы следует незамедлительно принимать решения, сообщает «Военное дело».

Шурыгин заявил, что специалистам Минобороны следует поднять точки мониторинга из-за того, что низко пролетающие объекты сложно выявить с земли. По мнению военного аналитика, можно применить в борьбе с дронами самый дешевый способ, но при этом и самый эффективный. Это поднятие в воздух аэростатов, оснащенных специальной аппаратурой, которая может обнаружить низколетящие цели.

Он отметил, что именно аэростаты смогут помочь предотвратить возникшую угрозу в виде дальних беспилотных летательных аппаратов.