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Владислав Шурыгин, военный эксперт, рассказал, что большое значение при проведении специальной военной операции имеет то, на чьей стороне есть преимущество в боеприпасах. Важно количество снарядов и артиллерии у противника. Авиация сейчас является вторичным фактором нанесения ударов из-за того, что хорошо работает система противовоздушной обороны.

Шурыгин добавил, что большая часть задач на поле боя решается при помощи артиллерии. Около 90 процентов разрушений и 95 процентов потерь являются следствием артиллерийского огня, а его плотность увеличилась во много раз.

Также эксперт заявил, что работа артиллерийских систем является более эффективной, если боевые задачи выполняются совместно с операторами дронов, корректирующими огонь. В таком случае гаубицы могут быть высокоточными системами.

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