Вооруженными силами Украины применяются неуправляемые иранские ракеты Fadak-2. Однако Иран находится в дружественных отношениях с Россией. Откуда ВСУ тогда взяли иранские боеприпасы, объяснил бывший офицер спецназа, участник боевых действий в Афганистане, а ныне военный эксперт Анатолий Матвийчук.

По мнению эксперта, так как Тегеран сотрудничает с Москвой, то вряд ли может идти речь о прямых поставках вооружения Киеву. По всей вероятности, это было сделано через третьи страны. Штаты во время того, как их войска находились в Афганистане, закупали оружие для Кабула через третьи страны. Поэтому на складах и оказался иранский военный арсенал.

После того, как американцы ушли из Афганистана, то оставшееся вооружение стало передаваться Киеву с начала специальной военной операции ВС РФ. На официальном уровне могут утверждать, что оружие было передано Украине от третьей страны, хотя на самом деле его передали именно Соединенные Штаты.