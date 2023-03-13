Подразделения ВСУ, пребывающие в Авдеевке, по всей вероятности, вскоре будут полностью окружены российскими силами, что в итоге приведет к так называемому «Авдеевскому котлу». Освобождение этого населенного пункта от украинских националистов имеет принципиальное значение, ведь именно отсюда ведутся регулярные обстрелы по территории Донецкой Народной Республики. Об этом рассказал капитан первого ранга в запасе, военный эксперт Василий Дандыкин.

Отметим, что бои на Авдеевском направлении идут уже достаточно давно. Российские силы ведут наступательные сражения в направлении Артемовска (Бахмута), Угледара, Марьинки, Авдеевки. Данные населенные пункты расположены вокруг столицы ДНР – Донецка. Именно отсюда ВСУ регулярно совершали обстрелы Донецка, Ясиноватой и других городов Республики.

По словам Дандыкина, боевые сражения в данных районах очень тяжелые и кровопролитные. Задачу освобождения населенных пунктов выполняет усиленная группировка ВС России. После образования «Авдеевского котла», ВСУ останутся без снабжения боеприпасами, без продовольствия и возможности подкрепления. В итоге у них будет два варианта: умереть или сдаться.