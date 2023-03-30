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После того, как Соледар был освобожден, военные подразделения РФ начали двигаться в направлении Северска. Большую помощь им оказывает авиация. Об этом рассказал Василий Дандыкин, военный эксперт, пишут «Известия».

Авиация РФ успешно поддерживает наступление наших военных в районе Северска. Особо важную роль выполняют боевые вертолеты Ка-52 «Аллигатор».

Данное направление является одним из основным на ДНР. Русской пехоте было бы сложно взломать прочные укрепрайоны ВСУ, если бы не было поддержки со стороны авиации.

Эксперт отметил, что сейчас идут ожесточенные бои под Угледаром, а Авдеевка и Артемовск находятся в полукольце российских бойцов.

Все эти действия происходят на фоне постоянных заявлений Зеленского о скором мощном контрнаступлении, однако ВСУ пока ждут подходящей погоды, добавил Дандыкин.

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