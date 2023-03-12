Военный эксперт Юрий Сытник прокомментировал появление бомбардировщика В-52Н Stratofortress ВВС США возле российских воздушных границ. Специалист отметил, что воздушное судно США по сути ничего не нарушило, ведь оно может летать над Прибалтикой. Но пересечь границу России самолет не имеет права.

По словам Сытника, если бы американский бомбардировщик залетел в воздушное пространство Российской Федерации, то он сразу же был бы сбит российскими системами противовоздушной обороны. Допустимая дистанция подлета к границам, по его словам, составляет 100 метров. Данное расстояние с точностью рассчитано спутниковыми системами.

Военный эксперт подчеркнул, что с момента взлета воздушного судна, российские военные отслеживали его перемещение. Ничего страшного нет в том, что бомбардировщик совершил такой полет. «Мускулами так играют натовские ребята», – отметил Сытников.

Напомним, 12 марта стратегический бомбардировщик США В-52Н Stratofortress осуществил маневры вблизи от границы Российской Федерации. Он вылетел с территории Польши и пролетел над Прибалтикой. Неподалеку от острова Готланд в 200 км от Санкт-Петербурга бомбардировщик выполнил разворот, а затем направился в сторону Соединенного Королевства.