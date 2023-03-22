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Если американцы предпримут какие-либо действия по отношению Тайваня, то КНР могут начать осуществлять поставки оружия РФ для СВО. Такое условие было названо профессором РАН, руководителем Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Александром Ломановым.

В случае нарушения США «красных линий Китая», то КНР, в свою очередь, пододвинут «красные линии» американцев, отметил эксперт. Однако он уверен, что такие события в ближайший год являются маловероятными. Но если подобное случится, то Китай ответит США также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом было сделано заявление, что Североатлантический альянс не имеет доказательств поставок КНР для РФ оружия. Однако он заявил, что Москва обратилась с просьбой к Пекину за соответствующими поставками. По словам Столтенберга, российская заявка находится на рассмотрении китайского руководства.

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