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Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с корреспондентом издания «Свободная пресса» объяснил, почему беспилотным летательным аппаратам вооруженных сил Украины с каждым разом удается подобраться к Москве все ближе и ближе.

По словам военного аналитика, вооруженные силы Украины применяют для атаки в направлении Москвы советские реактивные беспилотники «Стриж», летящие над территорией Российской Федерации со скоростью выше тысячи километров в час. Из-за высокой скорости подобные БПЛА ВСУ становятся очень сложной мишенью для отечественных систем противовоздушной обороны.

Для борьбы с подобными БПЛА ВСУ, по словам Литовкина, отечественный оборонный комплекс должен наладить выпуск большего количества систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Так как в настоящее время большая часть систем РЭБ находятся в зоне СВО, прикрывая передовые подразделения российской армии на линии боевого соприкосновения.

Стоит отметить, что отечественная система РЭБ «Поле-21» смогла вывести из строя навигационную систему ударного беспилотника ВСУ Ту-141 «Стриж», рухнувший на землю в окрестностях Киреевска.

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