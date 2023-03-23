Вооруженные силы Российской Федерации активно применяют в зоне проведения специальной военной операции минометные системы 2С4 «Тюльпан», получившие на Западе прозвище «разрушитель городов», для уничтожения хорошо укрепленных бункеров противника.

По словам военного эксперта Андрея Кошкина, минометная система 2С4 «Тюльпан» представляет собой уникальный самоходный миномет способный наносить урон укреплениям противника соизмеримый с использованием авиационных бомб. Эксперт добавил, что в арсенале российских минометов есть специальные боеприпасы, способные «вскрывать» подземные бункеры противника и ликвидировать укрывшуюся в них живую силу.

Кошкин объясняет, что американские политики хотят дискредитировать вооруженные силы Российской Федерации, поэтому они и прозвали данную минометную систему «разрушителем городов». Хотя в действительности, по словам военного эксперта, российские военнослужащие применяют данные системы только для уничтожения опорных пунктов противника, в отличии от бойцов ВСУ, использующих американские РСЗО HIMARS для обстрелов мирных кварталов городов Донбасса.