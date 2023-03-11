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Проблема с уборкой снега в Петербурге является региональной.  Команда губернатора Александра Беглова не может навести порядок в работе профильных служб. Об этом в беседе с Peterburg News заявил эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Виктор Федорук.

По его словам, в других российских регионах таких масштабных проблем с уборкой снега и наледи не наблюдается. Правила расчистки городских территорий для всех субъектов страны общие.

«Россия велика, а только в Питере мы слышим про проблему падающих сосулей. В Питере как спустя рукава работали по уборке снега, не чистили крыши, так это и продолжается», — заявил эксперт.

Жители Петербурга тем временем вынуждены которую зиму подряд заваливать ответственные органы жалобами на нечищеные дороги и дворы. Федорук призывает петербуржцев ответственно подойти к вопросу выбора следующего губернатора.

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