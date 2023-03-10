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Массовые протесты в грузинской столице начались из-за одобренного парламентом закона об иноагентах. Однако, в действительности, данный повод был использован западными силами для подрыва политической стабильности внутри страны и для попытки дестабилизации ситуации на Кавказе. Такое мнение выразил эксперт по Южному Кавказу Андрей Арышев.

По словам эксперта, закон об иноагентах является лишь поводом для дестабилизации политической обстановки, замены правительства или принуждению властей к принятию необходимого решения, а не причиной массовых протестов в Грузии. Таким образом, западные страны пытаются дестабилизировать обстановку в регионе в целом.

Арышев уверен, что массовые беспорядки и протесты в Грузии должны стать для Российской Федерации очередной ловушкой. Именно на это рассчитывает Запад. Главной целью западных лидеров является втягивание Грузии в новый военный конфликт с Российской Федерацией.

Напомним, что в Тбилиси прошла масштабная акция протеста 7 и 8 марта перед зданием грузинского парламента, формальным поводом для которой послужило одобрение депутатами закона об иноагентах.

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