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Как пишет в своем материале РИА Новости со ссылкой на материал телеканала NBC, бывший офицер вооруженных сил Великобритании, работавший в качестве военного инструктора и консультанта в армиях Украины и Болгарии, Глен Грант назвал Черное море самым слабым местом всего восточного фланга Североатлантического альянса.

По его словам, из-за очень неуступчивой позиции Турции и нерешительности Румынии с Болгарией НАТО не представлено в акватории Черного моря. По мнению бывших сотрудников органов национальной безопасности, работавших в регионе, США во главе НАТО не инвестирует в обеспечение безопасности Черного моря должные средства.

Как следует из материала телеканала NBC, Запад перестал вкладывать средства в обеспечение своего военного присутствия в акватории Черного моря сразу же после воссоединения Крыма с Российской Федерацией в 2014 году. Однако после начала СВО, по словам неназванного чиновника НАТО, альянс начал более активно патрулировать воздушное пространство Румынии и Болгарии. Также были усилены средства ПВО и противокорабельных ракет Турции и Румынии.

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