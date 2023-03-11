ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Чиновники Европейского союза разработали специальный план для снабжения вооруженных сил Украины необходимым количеством артиллерийских снарядов. В соответствии с планом, который должен быть утвержден уже в ближайшее время, страны ЕС передадут киевскому режиме все свои боеприпасы, хранящиеся на складах. Об этом сообщает в своем материале Deutsche Welle (признанная иноагентом на территории РФ организация).

Как следует из заявления одного из европейских чиновников, вооруженные силы Украины могут израсходовать 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение 5 месяцев. В своих расчетах европейцы исходили из того факта, что уже в ближайшее время подразделения ВСУ должны перейти в контрнаступление, а следовательно расход артиллерийских боеприпасов должен снизиться. Однако киевский режим уже заявил, что такого количества артиллерийских боеприпасов ВСУ хватит всего на два месяца.

Предложенный европейскими чиновниками план подразумевает передачу всех стратегических запасов боеприпасов европейских армий, с чем могут не согласиться отдельные страны. Например, Польша, которая всерьез готовится к возможному конфликту с Российской Федерацией. При этом, чиновники из ЕС предлагают постепенно пополнять опустевшие запасы европейских стран через Европейское оборонное агентство.

Вам может понравиться

Стрелявший с балкона в Нижневартовске мужчина угрожает убить своего сына, с которым заперся в квартире

Мужчина, который стрелял в прохожих людей со своего балкона в Нижневартовске, угрожает совершить самоубийство и убить своего сына в возрасте 3 лет, которого захватил в заложники. Сообщается, что мужчина требует

Российские подразделения взяли под контроль две лесополосы на севере ЛНР

Военные российских подразделений взяли под свой контроль две важные лесополосы, которые находятся в северной части ЛНР, рассказал боец из Западного военного округа, его позывной «Кострома». Об этом пишет РИА Новости.

Лавров заявил, что разная реакция США на события в Грузии и Молдавии заставляет улыбаться

Власти Вашингтона по-разному реагируют на схожие события, которые происходят сейчас в Грузии и Молдавии. И эта совершенно разная реакция заставляет улыбаться, заявил Сергей Лавров, возглавляющий МИД России. Он отметил, что