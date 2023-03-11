Чиновники Европейского союза разработали специальный план для снабжения вооруженных сил Украины необходимым количеством артиллерийских снарядов. В соответствии с планом, который должен быть утвержден уже в ближайшее время, страны ЕС передадут киевскому режиме все свои боеприпасы, хранящиеся на складах. Об этом сообщает в своем материале Deutsche Welle (признанная иноагентом на территории РФ организация).

Как следует из заявления одного из европейских чиновников, вооруженные силы Украины могут израсходовать 1 миллион артиллерийских боеприпасов в течение 5 месяцев. В своих расчетах европейцы исходили из того факта, что уже в ближайшее время подразделения ВСУ должны перейти в контрнаступление, а следовательно расход артиллерийских боеприпасов должен снизиться. Однако киевский режим уже заявил, что такого количества артиллерийских боеприпасов ВСУ хватит всего на два месяца.

Предложенный европейскими чиновниками план подразумевает передачу всех стратегических запасов боеприпасов европейских армий, с чем могут не согласиться отдельные страны. Например, Польша, которая всерьез готовится к возможному конфликту с Российской Федерацией. При этом, чиновники из ЕС предлагают постепенно пополнять опустевшие запасы европейских стран через Европейское оборонное агентство.