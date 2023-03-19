Комиссар парламента Германии по вооруженным силам Ева Хёгль в своем последнем отчете выявила целый ряд хронических проблем, преследующих немецкую армию (Бундесвер) в плане ее боеспособности и обеспеченности боевой техникой, оружием и даже снаряжением. Об этом сообщает Deutsche Welle (DW – признан Минюстом России иностранным агентом и внесён в соответствующий реестр).

Комиссар парламента Германии по вооруженным силам Ева Хёгль призвала к значительному увеличению финансирования Бундесвера, в то время как правительство «слишком медленно работает» над реализацией своей программы Zeitenwende («поворотный момент»), объявленной канцлером Олафом Шольцем годом ранее. Шольц тогда заявил, что будут выделены дополнительные 100 миллиардов евро, чтобы переоснастить Бундесвер по более современным стандартам.

Хёгль отметила, что «в 2022 году наши солдаты до сих пор не получили ни цента из спецфондов», и призвала выделить дополнительное финансирование для вооруженных сил помимо упомянутых 100 миллиардов евро. «Этой суммы не хватит, чтобы компенсировать все недостатки, по оценкам военных экспертов, необходима общая сумма в 300 миллиардов евро», – сказала она.

В отчете парламентского комиссара было подробно описано катастрофическое состояние Бундесвера, которому не хватает не только катеров, самолетов, танков и военной техники, но и необходимого образования и подготовки личного состава.

За минувший год Хёгль провела около 100 дней в посещении 70 немецких военных объектов, в том числе в миссиях за границей, опросив 2343 военнослужащих по поводу их жалоб. Многие жалобы касались необходимого оборудования, которое было либо задержано, либо неисправно, либо имелось в ограниченных количествах.

В отчете указывалось на нехватку снаряжения, некачественную инфраструктуру и ветхие бараки со стенами, подпертыми мешками с песком. Например, казармы артиллерийской школы в Идар-Оберштайне (у границы с Люксембургом) не ремонтировались с 1960-х годов, несмотря на множество жалоб на непригодные для использования ванные комнаты и опасность обрушения в любой момент крыш ангаров для обслуживания техники.

Этот объект планируется отремонтировать «в идеальном случае» к 2042 году. Но «слишком много казарм в Германии находятся в жалком состоянии», – сказала Хёгль, отметив, что если дела будут продолжаться такими темпами, нынешняя инфраструктура бундесвера не будет полностью модернизирована за полвека.

В учебном танковом училище немецкой армии занятия регулярно отменяли, потому что в институте не было и половины необходимой техники. Также до 66 аварий произошло из-за штатного парашюта, которым невозможно управлять на больших скоростях или при перемене ветра.

Кроме того, войскам немецкой армии часто приходилось покупать свое снаряжение, а десантники покупали налобные фонари или камуфляж для шлемов в частном порядке, потому что армия их не предоставляла.

Помимо прочего, Хёгль поставила под сомнение выполнимость заявленной для вооруженных сил Германии задачи по достижению стабильной численности в 203 000 военнослужащих к 2031 году. Комиссар указала, что в 2022 году количество призывников сократилось на 11% по сравнению с предыдущим годом, в результате чего общая численность военнослужащих составила 183 965 человек.

«Обращение парламентского комиссара присоединяется к хору законодателей и чиновников, призывающих к более быстрым поставкам и финансированию вооруженных сил», – отмечает DW.

Так, министр обороны Борис Писториус призвал дать «дополнительные средства» для армии: по его словам, «Бюджет расходов на оборону должен постоянно увеличиваться. Мы находимся в такой ситуации с безопасностью, что должны вооружить Бундесвер больше, чем когда-либо».

Председатель комитета по обороне немецкого парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, что закупки должны проходить «намного, намного быстрее» Председатель Ассоциации немецкой армии Андре Вюстнер заявил в интервью радиостанции «Бавария-2», что танки, отправленные в Украину, «нужно срочно заменить».

Отчет Евы Хёгль прозвучал через день после того, как было объявлено, что генерал Карстен Брейер станет новым главой Бундесвера. Он сменит генерала Эберхарда Цорна, который занял этот пост в апреле 2018 года. Брейер ранее возглавлял недавно сформированное Территориальное командование Бундесвера – силы постоянной готовности с прямым подчинением федеральному правительству, предназначенные для действий в чрезвычайных и кризисных ситуациях – примерный аналог войск Нацгвардии АО многих странах (в том числе и в России).