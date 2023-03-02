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Издание Newsweek сообщает, что натовская техника, которая отправлена на Украину, является бесполезной. Причина в том, что контракты на поставки боеприпасов оформляются слишком долго.

Автор публикации Калеб Ларсон отметил, что западные боевые танки Abrams, Bradley, а также другие артиллерийские орудия, которые уже находятся на Украине, бесполезны, так как для них нет снарядов.

Журналист рассказал, что основная проблема заключается в том, что на процесс подписания договоров между Пентагоном и частными производствами уходит очень много времени. Он уточнил, что за прошедшие 10 лет на обсуждение вопросов по поставкам боеприпасов стало уходить до 400 дней. Такие сроки указывают на то, что США не смогут удовлетворить потребности союзников.

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