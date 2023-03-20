Учеными из Калифорнийского университета в течение 14 лет было проведено наблюдение за добровольцами эксперимента. Количество испытуемых составило 1400 человек. Специалисты определили, что длительность и частота дневного сна имеет корреляцию с возрастом.

Согласно данным специалистов, у более 75% участников, не имеющих нарушений в головном мозгу, с возрастом продолжительность сна ежегодно возрастала на 11 минут. Что в итоге увеличило риск возникновения деменции. В течение 6 лет у 24% испытуемых специалисты обнаружили возникновение первых признаков деменции. Ключевым фактором, по словам ученых, является частый и длительный дневной сон. Люди, позволяющие себе спать днем более часа, на 40% больше подвержены риску развития болезни Альцгеймера, в отличии от тех, кто спит днем менее часа или совсем не требует дневного сна.

А вот другие эксперименты ученых доказали, что умеренный дневной сон наоборот способен справится с «угасанием головного мозга». По мнению китайских ученых, дневной сон на протяжении 20 минут помогает восстановить умственную активность.