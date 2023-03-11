Как сообщает RT со ссылкой на заявление пресс-офицера Пограничной полиции Молдавии Раисы Новицки, пограничники Украины начали копать глубокие траншеи вдоль линии границы с Молдавией.

По словам молдавского пресс-офицера, данные работы, по информации, предоставленной ей коллегами из Государственной пограничной службы Украины, должны способствовать борьбе с контрабандой и незаконным пересечением границы гражданами.

Данные траншеи появились рядом с международными пунктами пропуска и в местах, где автомобильные дороги проходят недалеко от линии государственной границы Украины и Молдавии.

В молдавских Телеграм-каналах начали появляться фотографии, на которых видно, как с украинской стороны границы тяжелая строительная техника копает глубокие рвы. Данные фотографии были опубликованы, в том числе, и депутатом парламента от Соцпартии Молдавии Богданом Цырдей.

Напомним, что в настоящий момент из-за введенного военного положения выезд за пределы страны мужскому населению запрещен.