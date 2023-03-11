Российский психотерапевт и доктор-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о способе, который поможет женщинам замедлить процесс старения.

Он отметил, что для того, чтобы женский организм сохранял красоту, оставался молодым, а женщина ощущала счастье, требуется достаточное количество железа. Если в организме присутствует его дефицит, то процесс старения ускоряется, а здоровье становится хуже. По этой причине важно периодически проверять уровень ферритина и сдавать для этого анализ.

На дефицит железа в организме указывают быстрая утомляемость, бледные покровы кожи, апатия, утрата интереса к жизни. Недостаток железа способствует увеличению тревожности, а также развитию психических нарушений.

Для предотвращения дефицита в ежедневном меню должны присутствовать печень, мясо, листовые овощи, также требуется принимать препараты с содержанием железа.