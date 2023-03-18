Как сообщает «Свободная пресса», в европейском издании De Morgen опубликован материал, согласно которому, ВСУ испытывает нехватку не только в вооружении и боеприпасах, но и в личном составе. Отправляя лучшие военные кадры в кровопролитные сражения в Бахмут (ранее Артемовск) и Южно-Донецкое направление, украинское командование лишается самых боеспособных подразделений.

Обозреватель De Morgen Томми Тийс публикует данные западных служб разведки, согласно которым, с начала специальной военной операции на Украине в боях пострадало более 120 тысяч украинских военнослужащих (погибли или получили тяжелые ранения). Причем это были профессиональные военные, вместо которых теперь в подразделения поступают мобилизованные новобранцы, не имеющие никакого боевого опыта.

Отсутствие обученного командного состава в украинских подразделениях, по словам иностранного журналиста, и «затягивает» начало большого контрнаступления ВСУ, которое Зеленский пообещал Вашингтону.