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Украинские диверсанты осуществили прорыв в Брянской области и захватили заложников среди мирных жителей. Военный эксперт Василий Дандыкин, являющийся уроженцем Брянщины, рассказал журналистам издания «Военное дело», каким образом украинская ДРГ смогла проникнуть на российскую территорию.

Дандыкин подчеркнул, что раньше украинская сторона осмеливалась только отправлять беспилотники на приграничные территории России и совершать обстрелы. А проникновение ДРГ является первым таким случаем. «Такого не было ни в Белгородской области, не в Курской»,- отметил эксперт.

По мнению Дандыкина, проникновение украинской диверсионной группы было необходимо для отвлечения внимания общественности. Под Бахмутом (прежнее название Артемовск) ВСУ находятся в крайне тяжелой ситуации, преимущество сейчас на российской стороне. Эксперт также рассказал, что диверсанты смогли проникнуть в область через лес, который является достаточно густым. Именно поэтому они смогли зайти на российскую территорию незамеченными.

Василий Дандыкин также подчеркнул, что после такого случая руководство должно взять под максимальный контроль все приграничные зоны.

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