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В беседе с корреспондентом издания News.ru военный аналитик Василий Дандыкин прокомментировал новость о возможных поставках боеприпасов с урановым сердечником вооруженным силам Украины Великобританией.

По его словам, не стоит драматизировать данную ситуацию, так как применение урановых боеприпасов не будет способствовать резкому росту числа заболеваний онкологией среди мирного населения, а также ввиду их невысокой эффективности против современных российских танков.

Дандыкин напомнил, что в Югославии американские летчики использовали авиационные бомбы с обедненным ураном. Применение урановых авиабомб действительно может способствовать росту числа онкобольных и загрязнению почвы, однако Великобритания планирует передать Украине снаряды с урановым сердечником.

Военный эксперт объяснил, что вооруженные силы Украины будут применять данный вид боеприпасов точечно для борьбы с хорошо бронированными целями. Поэтому их массового применения на фронте не будет. При этом, по мнению Дандыкина, современные российские танки хорошо защищены от таких видов боеприпасов.

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