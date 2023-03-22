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Черноморский флот сумел отразить атаку надводных беспилотников ВСУ на Севастополь. Но в дальнейшем важно не терять бдительности, так как Киев обязательно повторит попытку атаки. Дроны, использованные украинскими войсками обладают несколькими неприятными особенностями, рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

Он пояснил, что беспилотники перемещаются без крыльев, они почти на половину погружены под воду, что обеспечивает их бесшумность. Сориентироваться на звук мотора, чтобы обнаружить дрон точно не получится.

Вторая особенность – это возможность нести несколько килограммов взрывчатки, которая в случае попадания дрона по кораблю вполне может серьезно ему навредить.

Кроме того, дроны могут преодолеть несколько сотен километров, поэтому Киев получает возможность запускать их не только из Очакова.

Напомним, надводные дроны атаковали Севастополь ранним утром 22 марта. Они были уничтожены в море и не смогли достичь своей цели.

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