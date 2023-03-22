Как следует из заявления губернатора Севастополя Михаила Развожаева, моряки Черноморского флота Российской Федерации уничтожили три надводных беспилотных аппарата вооруженных сил Украины, которые пытались атаковать корабли военно-морского флота России.

В своем Телеграм-канале Развожаев написал, что 22 марта рано утром была произведена попытка атаки на Севастопольскую бухту беспилотниками ВСУ. Российские моряки открыли огонь по надводным беспилотникам из стрелкового оружия. Сообщается также и о работе системы противовоздушной обороны по беспилотному летательному аппарату. По словам губернатора Севастополя, военный корабли Черноморского флота не пострадали.

В нескольких зданиях взрывной волной выбило остекление, однако никто не пострадал. Развожаев заявил, что военнослужащие Черноморского флота уверенно отразили атаку со стороны ВСУ. При этом в настоящий момент ситуация в Севастопольской бухте находится под полным контролем.