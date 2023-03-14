Как отмечает в своем материале издание Daily Mail, британские парламентарии подвергли резкой критике решение правительства выделить на нужды вооруженных сил Великобритании малое количество средств. При этом некоторые депутаты назвали армию своей страны «декоративными силами обороны» из-за недостаточного финансирования.

По словам одного из политиков, правительство страны решило лишить Великобританию возможности иметь сильную армию, так как из-за текущего уровня финансирования британские военнослужащие «не могут оплатить даже доставку пиццы».

В материале издания отмечается, что выделение пяти миллиардов фунтов стерлингов на содержание армии Соединенного Королевства фактически означает сокращение финансирования оборонного ведомства страны. По мнению бывшего начальника Генерального штаба Британии, на фоне украинского конфликта, когда на территории Европы идут реальные боевые действия, такое решение правительства Великобритании выглядит очень странным.