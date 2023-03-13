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Обозреватель издания The Times Эдвард Лукас в своем материале написал, что Соединенное Королевство уже не может одновременно решать несколько серьезных задач на мировой арене. По информации издания, недавно состоялась встреча между премьером Британии Риши Сунаком, президентом США Джо Байденом и премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе. Причем на встрече была презентована крупная сделка Соединенного Королевства в оборонной сфере.

Однако Эдвард Лукас считает, что Британия на данный момент ограничена в военных ресурсах: армия не имеет должной подготовки. В особенности это демонстрируется нехваткой истребителей и пилотов ВВС.

Аудитория издания согласилась с мнением автора. Некоторые из читателей призвали увеличить финансирование британского оборонного ведомства. А вот комментатор под ником Robert King написал, что в скором времени польская армия в три раза будет превосходить по численности армию Соединенного Королевства.

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