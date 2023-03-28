Читатели французского ресурса Le Figaro посмеялись над тем, сколько германских танков Leopard 2 получил Зеленский. Днем ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что на Украину прибыло 18 боевых танков в качестве военной помощи ВСУ.

Ранее западные страны пообещали, что отправят на Украину танки. Обещанные сроки поставок выполнены. Глава украинского Минобороны сообщил, что ВСУ получили и английские боевые танки Challenger, и германские Leopard 2. Также он добавил, что украинские танкисты прошли обучение по управлению боевыми машинами.

Но эти новости повеселили французов. Комментаторы под публикацией в издании Le Figaro посмеялись над количеством танков, которые прибыли в Киев. Бундесвер отправил на Украину всего лишь 18 машин.