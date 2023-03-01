Немецкое издание Die Welt* привело слова украинского президента Владимира Зеленского, который заявил о намерении разрушить «всю российскую систему, от шестеренок до архитекторов, и приведении ее к правосудию».

Многие из пользователей подвергли критике высказывания Зеленского, заявив о том, что он чересчур самоуверенный. Комментатор с ником Reiner T написал о цене выбора президента-актера, который превратил все правительство в театр.

Читатель под именем Hans S подметил, что текущая ситуация говорит о разрушении Украины, причем в буквальном смысле. Tessa T. посоветовала обратить внимание на состояние Зеленского, теряющего связь с действительностью. Еще один пользователь задался вопросом, не слишком ли Зеленский переоценивает собственные силы. А вот Walter B написал, что визит Байдена в Киев сильно перевозбудил украинского президента, и теперь никто не может его успокоить.

Ранее Владимир Зеленский заявил о «сложной ситуации» украинской армии в Бахмуте (ранее Артемовск), но отметил, что ВСУ продолжают удерживать город.

*Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.