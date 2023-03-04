Как отмечает в своем материале издание China Daily, своими действиями Вашингтон намекает украинским властям, что за предоставленную им военную помощь в итоге необходимо будет заплатить.

Власти США намекают, что объемы предоставляемой военной помощи для ВСУ были оценены заранее, а значит, в какой-то момент Украине необходимо будет начать платить за нее. Этот момент может настать, как только Киев достигнет непрозрачных целей, поставленных администрацией Байдена, отмечается в материале.

Автор статьи сообщает, что Белый дом поставил слишком много целей, достижение которых должно быть реализовано через украинский конфликт. Однако администрация американского президента не раскрывает четких критериев для их достижения. Поэтому, как отмечается в материале китайского издания, невозможно предсказать, как долго власти США будут оказывать военную поддержку Украине.

Поэтому китайский обозреватель делает вывод, что когда киевский режим выполнит всю «грязную работу», тогда ему необходимо будет еще и расплатиться со своим кредитором.