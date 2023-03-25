Ученые из итальянского Университета Тренто решили выяснить, связана ли микрофлора конкретного человека с кругом его общения. Для этого специалистами под руководством профессора Николы Сегата были исследованы образцы слюны и стула людей с разных континентов. В исследовании приняли участие жители из 20-ти разных стран. Об этом сообщается в научном издании Nature.

Для сравнения состава бактерий, присутствующих в организме человека, было собрано более 7 тысяч образцов стула участников и более 2 тысяч образцов слюны. В итоге специалисты выяснили, что у детей в возрасте до 3х лет состав кишечных бактерий на одну треть идентичен материнским. Однако с возрастом он меняется. И к 30-ти годам общих бактерий всего остается 15%.

Кишечные микробы родных и близких людей очень похожи по составу, нежели у чужих людей. Причем состав более схож у супругов, нежели у детей и родителей, братьев и сестер. Однако жители одного поселения или соседей больше общего в микробиоме кишечника, нежели у людей, живущих в разных населенных пунктах.