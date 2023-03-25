ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Ученые из итальянского Университета Тренто решили выяснить, связана ли микрофлора конкретного человека с кругом его общения. Для этого специалистами под руководством профессора Николы Сегата были исследованы образцы слюны и стула людей с разных континентов. В исследовании приняли участие жители из 20-ти разных стран. Об этом сообщается в научном издании Nature.

Для сравнения состава бактерий, присутствующих в организме человека, было собрано более 7 тысяч образцов стула участников и более 2 тысяч образцов слюны. В итоге специалисты выяснили, что у детей в возрасте до 3х лет состав кишечных бактерий на одну треть идентичен материнским. Однако с возрастом он меняется. И к 30-ти годам общих бактерий всего остается 15%.

Кишечные микробы родных и близких людей очень похожи по составу, нежели у чужих людей. Причем состав более схож у супругов, нежели у детей и родителей, братьев и сестер. Однако жители одного поселения или соседей больше общего в микробиоме кишечника, нежели у людей, живущих в разных населенных пунктах.

Вам может понравиться

Парикмахер назвал главные ошибки при отращивании волос

Парикмахер Денис Шефель рассказал, какие основные ошибки совершают женщины, решив отращивать волосы. Свои размышления он записал на видео и выложил ролик в YouTube-канале. По его словам, многие желающие отрастить длинные

Правильное время для начала сна влияет на состояние человека

Все знают о том, что качественный сон улучшает когнитивные способности и настроение, укрепляет иммунитет и запускает обмен веществ. Известно также и то, что недостаток сна негативно влияет на организм, провоцирует

Кардиолог объяснила, почему кровь внезапно становится густой

Сгущение крови чревато рядом заболеваний, смертельно опасных для жизни. Это инсульт, инфаркт, тромбоз. Такие риски нужно снижать, отмечает кардиолог Анна Кореневич, пишет «Российская газета». Врач рассказала, что для того, чтобы