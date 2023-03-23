Многие пользователи современных GPT-чатов различных профессий начали переживать по поводу актуальности своих профессиональных навыков. Об этом сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на исследования фонда «Петербургская политика».

Широкое применение современного сервиса вызвало очень оживленную дискуссию по поводу изменений рынка труда на фоне увеличивающейся цифровизации и уязвимости некоторых профессий. Речь идет об актуальности профессий, связанных с накоплением и систематизацией информации и знаний, таких как, например, юристы и ученые. Также в зону риска вошли представители творческих профессий.

Авторы исследования привели в своем обзоре мнение нейросети, в котором она высказалась насчет своего влияния на рынок труда. По мнению ChatGPT, нейросети могут на 100% заменить большинство клиентских сервисов и рутинных профессий. Отмечается, что искусственный интеллект уже может заменить сотрудников технической поддержки, консультантов по медицинским и юридическим вопросам, бухгалтеров, корректоров, операторов call-центров и других специалистов.