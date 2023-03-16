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Читатели английского издания Daily Mail засомневались в том, что у Пентагона получится вернуть свой дрон, который рухнул в воды Черного моря, сообщают РИА Новости.

Британцы отметили, что американский генерал Марк Милли заявил, что технически вытащить элементы дрона очень сложно. Читатели газеты решили, что обычная подготовка общественности к тому, что операция будет провалена.

Один из комментаторов под именем Planet3 пошутил, что это может указывать на то, что над Черным морем упадет еще больше дронов по цене 32 миллиона долларов.

Другой читатель отметил, что он не может купить себе жилье, а власти разбрасываются устройствами стоимостью в 32 млн долларов.

Читатель под ником Mustafancul написал под публикацией, что основное, что упало, это не дрон, а репутация Соединенных Штатов Америки.

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