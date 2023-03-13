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Роль британской армии сейчас – дополнение для войск других государств. Эту “унизительную правду” следует принять действующему руководству Соединённого Королевства. Такое мнение изданию Daily Mail высказал генерал-майор Чарльз Коллинз – передаёт РИА “Новости”.

По мнению высокопоставленного военного, в нынешнем состоянии армия Великобритании не способна претендовать на ведущее место в НАТО. Для этого нужно обладать силами, которые позволяют без чьей-либо поддержки вести боевые действия в любой точке мира, считает Коллинз. Он также отметил, что если бы Британия сражалась в одиночку против России на Украине, у неё уже давно закончились бы техника и боеприпасы.

Коллинз также посетовал на стремление Запада вести прокси-войны. По словам генерала, соответствующие операции – это огромный риск, так как у прокси-сил собственные политические интересы, которые не всегда могут совпадать с интересами Великобритании или других стран Запада.

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