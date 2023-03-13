В Великобритании вот уже как 12 лет длится программа по созданию и модернизации новой боевой машины пехоты Ajax. На программу создания этой БМП было выделено 5.5 миллиардов фунтов стерлингов. На данный момент уже изготовлено 414 корпусов, а 116 башен практически готовы к установке, которая станет возможна по завершению испытаний. По словам министра обороны Бена Уоллеса, испытания вскоре должны быть завершены.

Стоит отметить, что на вооружение ВС Британии должно было поступить 589 новых БМП. Причем первые из них должны были быть готовы еще к 2019 году. Но проект затянулся уже на более длительный период, нежели планировалось.

Одной из главных проблем, возникших при испытании Ajax, является высокий уровень шума во время ее эксплуатации. Принимавшие участие в испытании новых БМП экипажи жаловались на онемение конечностей и потерю слуха. По результатам обследования было выяснено, что некоторые участники испытаний потеряли слух на долгосрочный период.

По итогу инженерами были внесены изменения в конструкции, что позволило уменьшить уровень вибрации. А проблему сильного шума решили при помощи новых наушников со встроенной системой связи и двухслойной защитой для органов слуха.