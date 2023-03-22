Разведка Британии MI6 проинформировала, что боевые действия в центральных районах Артемовска продолжаются, но отметила, что активность наступления армии РФ немного снизилась. По данным агентства, это может быть связано с возможной передислокацией подразделений армии РФ на другие участки боев.

Также по данным британской разведки, подразделения ВСУ начали успешную контратаку к западу от Артемовска. Цель этих действий состоит в защите дороги, ведущей на Константиновку. Именно по ней идет снабжение военных Украины в Артемовске.

Но тут нужно учитывать, что данные разведки Британии, которые распространяются в Сети, могут отличаться от реальности. Эта информация может быть направлена на то, чтобы поощрять солдат ВСУ к попыткам удержать город.