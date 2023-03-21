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Аннабель Голди, занимающая должность заместителя Министра обороны Британии, заявила, что власти Лондона в рамках очередного пакета военной помощи отправят на Украину снаряды с обедненным ураном. Об этом пишет РИА Новости.

В сообщении сказано, что вместе с танками Challenger 2 Киев получит и боеприпасы, в составе которых бронебойные снаряды с обедненным ураном.

Основное отличие таких снарядов от простых в том, что у них другой диаметр боевой части, а начальная скорость доходит до 6120 км в час и выше.

Именно высокий удельный вес основной части повышает показатели бронепробития. Подобные снаряды были использованы при бомбардировках Югославии, а также при вторжении сил Соединенных Штатов Америки на территорию Ирака в 2003 году.

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