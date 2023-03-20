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20 марта в Лондоне пройдет встреча лидеров стран мира для того, чтобы продемонстрировать поддержку МУС (Международного уголовного суда), который действует в Гааге.

Об этом сообщил Доминик Рааб, министр юстиции Британии. Именно он стал организатором встречи совместно с коллегой из Нидерландов Диланом Есилгоз-Зегериусом.

На встречу приедут представители 40 стран мира. Конференция начнется с выступления украинского министра юстиции Дениса Малюськи. Далее на мероприятии выступят Андрей Костин, генеральный прокурор Украины, а также Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда в Гааге.

Сообщается, что в текущем году власти Британии увеличат финансирование Международного уголовного суда и выделят организации до 1 миллиона фунтов стерлингов.

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