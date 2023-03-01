В феврале 2022 года Марк Канчиан, руководитель аналитической группы из вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), писал о «ценности» уроков, которые могут извлечь планировщики боевых действий из тогда еще не начавшегося украинского конфликта. Теперь, год спустя, он назвал свои ответы на 5 проблем, поставленных ранее перед «оборонным сообществом» США и НАТО.

Об этом сообщает американское военное издание Breaking Defense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

1. Живы ли танки на современном поле боя? Ответ: Да

Аналитики предсказывали неизбежный «конец танков» с момента появления высокоточных противотанковых ракет большой дальности в начале 1970-х годов. События военного конфликта 2020 года между Азербайджаном и Арменией «вроде бы показали, что дроны доминируют над танками», отмечает Канчиан. В 2021 году Корпус морской пехоты США снял с вооружения все свои танки и счел свои противотанковые средства способными справиться с любыми бронированными угрозами, с которыми он может столкнуться.

Ранние операции на Украине, казалось, подтверждали мнение, что танки устарели, особенно когда украинские силы стали активно применять полученные от Запада противотанковые боеприпасы Javelin и NLOS. Но обе стороны продолжают широко использовать танки. «Русские успешно восполняют свои танковые потери, а Украина увеличила свои требования к танкам со стороны НАТО», – отмечает аналитик CSIS, и делает вывод: танки по-прежнему играют центральную роль на поле боя.

2. Киберсфера меняет правила игры? Ответ: Нет

Какое влияние современные кибервозможности окажут в крупном конфликте, очень интересовало военных планировщиков. Многие предрекали «кибер-Перл-Харбор», который может ударить по противнику с самого начала конфликта. Но украинский конфликт показал, что кибератаки мало повлияли на военное управление или инфраструктуру, даже гражданскую.

«Проблема кибероружия в том, что оно, как правило, одноразовое. Когда цели узнают об атаке, они закрывают уязвимость», – отмечает Канчиан.

3. Жизнеспособны ли действия вертолетов при сильной ПВО противника? Ответ: Пока что неясно

Вертолеты являются неотъемлемой частью операций вооруженных сил. Их общее количество в США составляет около 4500 единиц. Однако вертолеты чрезвычайно уязвимы, поскольку летают низко и медленно: во Вьетнаме США потеряли 5600 машин. Вертолетные рейды спецназа, которые Соединенные Штаты часто применяли во время своих операций в Ираке и Афганистане, производились при почти полном отсутствии средств ПВО.

Сообщений о вертолетных атаках в операциях российских войск на Украине было сравнительно немного. Минобороны России не раз демонстрировало, как подобные мобильные атаки увенчалась успехом. Но на многих видео в соцсетях были показаны и сбитые вертолеты, в том числе из не столь многочисленного украинского парка этих машин.

«Это не значит, что вертолеты бесполезны. Они имеют огромное применение для медицинской эвакуации и перевозки войск и техники. В региональных конфликтах, где у противника слабая ПВО, вертолетный десант все еще может иметь важное значение. Вертолетная атака против противника с надежной системой ПВО может быть успешной, если она сможет подавить ПВО или применяться в менее защищенных местах, но потери грозят быть чувствительными», – указывает Канчиан.

4. Возможен ли морской десант на вражеский берег? Ответ: Не с традиционной тактикой

В современную эпоху морские пехотинцы почти никогда не сталкивались с по-настоящему противодействующей высадкой. Исключение – 1982 год, кода британцы высадились на Фолклендских островах, чтобы изгнать аргентинские войска. Атака увенчалась успехом, хотя и с большими потерями среди кораблей. С тех пор существование противокорабельных ракет заставило многих усомниться в том, что такие операции по-прежнему жизнеспособны.

В эпоху, когда надводные корабли наиболее уязвимы у береговой линии, это убеждение было подтверждено потоплением крейсера противокорабельными ракетами в начале конфликта. Таким образом, традиционная высадка морской пехоты с целым флотом кораблей у вражеского берега признана «неэффективной против хорошо вооруженного противника». Новая концепция Корпуса морской пехоты США (Force Design 2030) отдает предпочтение небольшим десантным кораблям и авиатранспортным средствам, действующим из-за пределов досягаемости противника.

5. Артиллерия вновь доминирует на современном поле боя? Ответ: Скорее, да.

Артиллерия доминировала в Первой мировой войне. Однако во Второй мировой главенствующую роль Запад отводил танкам и самолетам. Последующие конфликты, особенно на Ближнем Востоке, по-прежнему отдавали главную роль бронетехнике и авиации, в то время как повстанцы сосредоточили свое внимание на пехоте. У артиллерии всегда была вспомогательная роль.

Украинский конфликт, указывает Канчиан, «удивляет значительной степенью зависимости от артиллерии». При установлении достаточно устойчивых рубежей обе стороны ежедневно выпускают друг в друга тысячи, а в некоторых случаях и десятки тысяч неуправляемых артиллерийских снарядов. «Производство артиллерийских боеприпасов стало жизненно важной функцией ведения боевых действий. В эпоху дальнобойных точных ударов это стало главной неожиданностью для Запада», – пишет аналитик.

Он также отметил, что «первенство артиллерии произошло, когда линия фронта стабилизировалась. С окопавшейся пехотой маневр стал затруднен», но требуется выстроить линии снабжения для ежедневной доставки тысяч снарядов.