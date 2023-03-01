Как сообщает американское информационное агентство Bloomberg, Белый Дом сильно обеспокоен из-за поставок российского урана на территорию Китая. Это может свидетельствовать об увеличении производства оружейного плутония оборонной промышленностью КНР.

По информации американских журналистов, китайский ядерный реактор на быстрых нейтронах, расположенный на острове Чанбяо, находится под пристальным вниманием ведущих разведок всего мира. Как следует из данных разведки США, после введения в эксплуатацию завода по переработке отработанного топлива CFR-600 Пекин будет способен самостоятельно производить плутоний, который можно будет использовать для создания ядерного оружия.

В таком случае Китай в течение последующих 12 лет сможет в четыре раза увеличить размеры своего ядерного потенциала, что позволит ему догнать в этом вопросе Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки.

Представители Пентагона уверены, что отправка российской корпорацией «Росатом» 6477-и килограмм урана Китаю, состоявшаяся еще 12 декабря прошлого года, может свидетельствовать об увеличении китайской атомной программы. США уверены, что это может негативно отразиться на дестабилизации военного баланса в азиатском регионе в период обострения напряженности вокруг Тайваня.